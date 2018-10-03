مقتل قيادي و15 ارهابياً من "داعش" في سيناء

أخبار الآن | سيناء - مصر - (وكالات)

قُتل قيادي بالفرع المصري لتنظيم داعش الذي يتمركز في شمال سيناء كما قتل 15 "ارهابياً" خلال عملية مداهمة في المحافظة، حسب ما أكدت مصادر أمنية الاربعاء.

وقال مسؤول أمني في محافظة شمال سيناء إن "أبو حمزة المقدسي هو أحد القادة الميدانيين لتنظيم داعش بسيناء وشارك في عمليات ضد قوات الجيش".

وتابع أنه "تسلل من غزة إلى مصر للمشاركة في العمليات وتم قتله الإثنين أثناء قصف قامت للقوات الجوية المصرية بمنطقه جنوب بلدة الشيخ زويد" بشمال سيناء.

وكان تنظيم داعش أعلن عبر تطبيق "تليغرام" مقتل المقدسي موضحاً أنه كان مسؤولاً عن "التخطيط والتدريب" في شمال سيناء.

وفي سياق متصل، قال مسؤول أمني آخر إن قوات الشرطة قتلت 15 "عنصراً إرهابياً" في مداهمة لإحدى المزارع في مدينة العريش.

وأضاف المسؤول أن المداهمة حصلت بعد أن "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد إستعداد بعض العناصر الإرهابية بالعريش، للقيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات السادس من (تشرين الأول) أكتوبر ذكرى عبور الجيش المصري قناة السويس في حرب تشرين عام 1973".

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