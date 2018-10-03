إنقاذ قارب صيد سعودي تعرض لاعتداء مسلح في مياه الخليج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )





أعلن حرس الحدود السعودي، إنقاذ قارب صيد سعودي تعرض لاعتداء مسلح في مياه الخليج ، وقال حرس الحدود إن 3 صيادين على متن القارب السعودي تعرضوا لإصابات من جراء الاعتداء.



وذكرت المدیریة العامة لحرس الحدود السعودیة انھا انقذت قارب صید سعودي تعرض الیوم الثلاثاء لاعتداء مسلح في میاه الخلیج وأصیب جراءه ثلاثة صیادین. واوضحت المدیریة في بیان صحفي إن قارب صید سعودي تعرض الیوم الثلاثاء لاعتداء مسلح في میاه الخلیج وأصیب جراءه ثلاثة صیادین. وقالت انھ نتج عن ھذا الاعتداء اصابة ثلاثة من البحارة بطلق ناري حیث تم نقلھم إلى المستشفى ومباشرة التحقیق في الحادثة

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