إدانة التضييق المستمر لهيئة تحرير الشام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

وفي سياق متصل أصدر نشطاء في الشمال السوري، بياناً أدانوا فيه التضييق المستمر الذي تنتهجه "هيئة تحرير الشام" في التعامل مع نشطاء الحراك السلمي، مطالبين بإطلاق سراح الناشطين الذين تم اعتقالهم مؤخراً.

وجاء في بيان نشطاء الثورة أن اثنين من نشطاء الحراك المدني في جبل الزاوية، جرى اعتقالهما خلال تواجدهما في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية دون معرفة الأسباب، وتم اقتيادهما إلى سجن العقاب

وأدان النشطاء في بيانهم، استمرار التضييق على أبناء الحراك والملاحقات الأمنية المستمرة منذ سنوات، مطالبين قيادة "هيئة تحرير الشام" بمراجعة تصرفاتها وممارساتها، والعمل على التقرب من الحاضنة الشعبية الثورية ودعمها بدلاً من ملاحقة رموزها، معتبرين هذه التصرفات خدمة مجانية تقدم لأعداء الثورة ممن عجز النظام وأذنابه عن اعتقالهم وكسر إرادتهم.

وطالب النشطاء في بيانهم "هيئة تحرير الشام" بالإفراج الفوري عن نشطاء الحراك الثوري المغيبين في سجونها، في وقت تحتاج فيها المناطق المحررة لكل الطاقات للنهوض بها وتعزيز صمود أهلها.

يذكر أن القوة الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) اعتقلت عدداً من الناشطين والإعلاميين والمقاتلين في صفوف الجيش السوري الحر في المناطق التي تسيطر عليها، ويعد سجن "العقاب" أكبر السجون التابعة للهيئة في الشمال السوري.

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