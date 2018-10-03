"أطباء بلا حدود" تعلق جميع أنشطتها بمنطقة الضالع باليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

دانت منظمة أطباء بلا حدود بشدة، هجوماً حوثياً مسلحاً تعرض له سكنها في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقالت المنظمة في بيان إنها علقت جميع أنشطتها جراء هذا الهجوم، وأشارت إلى أن هذه الهجمات ستَحرم الآلاف من اليمنيين الرعاية الصحية والتي هم بأشد الحاجة إليها.



وفي وقت سابق غادر فريق منظمة أطباء بلا حدود العامل في مستشفى النصر بمدينة الضالع مقر عمله هناك، بعد تعرض طاقمهم للاعتداء من قبل مسلحين حوثيين ، وسبق وأن اعتدى الحوثيون على طاقم المنظمة في محافظة الضالع لأكثر من مرة، إلا أنه عاد للعمل بعد ضمانات قدمها المجلس المحلي بحماية طاقم المنظمة.





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