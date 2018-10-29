9 جرحى في التفجير الانتحاري بشارع الحبيب بورقيبة في تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصيب 9 أشخاص بجروح 8 منهم رجال شرطة بعدما فجرت امرأة نفسها في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

وطوقت الشرطة مكان التفجير، كما وصلت سيارات إسعاف وتعزيزات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة.

الانفجار تزامن مع تجمع احتجاجي أمام وزارة الداخلية وسط العاصمة مستهدفا دورية أمنية.

الداخلية التونسية أعلنت أن منفذة التفجير تونسية الجنسية وعمرها 30 عاما.

وهذا الاعتداء الأول الذي يهز تونس منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 عندما فجر انتحاري نفسه وسط المدينة قرب حافلة للحرس الرئاسي، مما تسبب بمقتل 12 عنصر أمن، وتبنى تنظيم "داعش" الاعتداء.

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