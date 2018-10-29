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قصف حوثي يستهدف سوقاً شعبية في تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

قصفت مليشيات الحوثي اليوم بصواريخ الكاتيوشا، سوقا شعبيا بمحافظة تعز جنوبي البلاد، قبيل زيارة وشيكة للمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث.

وقال مصدر أمني إن القصف أسفر عن وقوع إصابات، لم يعرف عددها على الفور، وأضرار بالغة بالسوق.

ولفت إلى أن المليشيات تعمدت قصف مدينة التربة بعد ورود أخبار تفيد بزيارة وشيكة للمبعوث الأممي إلى اليمن لمدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين، منذ 3 أعوام ونصف العام.
 

 

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#تعز #أخبار عربية #اليمن #الحوثيين

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