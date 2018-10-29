تكليف ولد البشير لرئاسة الحكومة الموريتانية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، محمد سالم ولد البشير برئاسة الوزراء وطلب منه تشكيل حكومة جديدة، عقب تقديم رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين استقالة حكومته.

وشغل رئيس الوزراء المكلف مناصب متعددة في السابق من بينها المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، كما سبق له أن وتولى عدة حقائب وزارية بينها النفط والطاقة والمعادن، والمياه والصرف الصحي.

وجاء تعيين ولد البشير عقب تقديم رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين استقالة حكومته للرئيس ولد عبد العزيز اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، تعيين يحيى ولد حدمين وزيرا للدولة مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية بموجب مرسوم صدر اليوم.

وأعلن الاثنين عن استقالة الحكومة الموريتانية، عقب أسابيع من تنظيم الانتخابات البرلمانية مطلع سبتمبر الماضي، والتي حقق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أغلبية فيها.

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