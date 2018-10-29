تعزيزات عسكرية نحو دير الزور لطرد داعش

أخبار الآن | سوريا - (وكالات)

دفعت قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بعربات للجيش الأميركي، بتعزيزات إلى القطاع الشرقي من ريف دير الزور شرقي سوريا، وذلك في إطار الاستعداد لهجوم مضاد على معاقل تنظيم داعش الإرهابي.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 300 من القوات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية وصلت إلى محيط الجيب الخاضع لاحتلال داعش، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور ..

وحسب المرصد، فإن التعزيزات قدمت من "منطقتي الهول والشدادي في القطاعين الجنوبي والجنوبي الشرقي من ريف محافظة الحسكة"، كما دخلت "12 عربة همر أميركية إلى منطقة خطوط التماس مع تنظيم داعش".

وعلى وقع استعدادات قوات سوريا الديمقراطية لبدء هجوم مضاد واسع، شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، غارات وقصفا مدفعيا على مواقع داعش في مدينة هجين، حسب ما نقل المرصد عن ناشطين ميدانيين.

وكان التنظيم المتشدد، وعلى إثر هجمات مباغتة، احتل مناطق بعد تقدم قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من الولايات المتحدة، في آخر جيب يحتله في محافظة دير الزور.

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