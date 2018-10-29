المعارضة السورية تقدم خارطة لدستور جديد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قدمت المعارضة السورية "خريطة طريق" لتحقيق السلام تتضمن خطوات يجب اتخاذها قبل اجراء الانتخابات، فضلا عن خطوط لصياغة دستور جديد للبلاد.

وتشمل "خريطة الطريق" التي قدمتها الهيئة العليا للمفاوضات، تفاصيل حول شكل الحكومة والبرلمان الجديدين, وتنص على قيام حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة ورئاسية عبر هيئة انتخابية يتم تشكيلها من قبل اللجنة باشراف الامم المتحدة.

وسيتم تقديم خارطة الطريق التي وضعها ممثلون من المعارضة السورية دعتهم جمعية سانت ايجيديو الكاثوليكية، إلى لاعبين رئيسيين في النزاع- بينهم روسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي- خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

والسبت، دعا قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا إلى حل سياسي للحرب المدمرة المستمرة منذ سبع سنوات، والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار في محافظة ادلب، آخر معاقل المسلحين.

ودعت الوثيقة إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري في فترة ما بعد الحرب قبل نهاية العام "بما يمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة".

وفشلت خطة أممية لتشكيل لجنة تعيد كتابة الدستور الاسبوع الماضي بعد أن قال المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا إن دمشق رفضت أن يكون للأمم المتحدة دورا في تشكيل فريق صياغة الدستور.

وتدعو إلى تشكيل لجنة "تعكس تركيبة البلاد" وتدعو إلى إلغاء أي "ترتيبات أو قواعد أو قانون يهدف إلى حل أو عرقلة النشاطات السياسية للمعارضة".

ويتعين على اللجنة خلال فترة تسعة أشهر اعداد الدستور وكذلك صياغة قانون للأحزاب والانتخابات.

كما دعت الوثيقة إلى "عفو عام" و"الغاء جميع القوانين والتشريعات والاجراءات التي تهدف إلى اضطهاد ومعاقبة المشاركين في الاحداث في سوريا" منذ 2011 وكذلك العودة الآمنة والطوعية للاجئين.

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