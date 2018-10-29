الحوثيون وحزب الله أكبر المتضررين من العقوبات على إيران

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



كشف تقريرُ لوكالة "اسوشييتد برس"، عن الجهاتِ التي سوف تتضرر بفعلِ العقوبات الامريكية ضد ايران، وسيكون حزب الله أكبر المتضررين من العقوبات، يليه مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن.

وقال التقرير إن أكثرَ من ستةِ عشر مليار دولار أنفقتها إيران على حلفائِها الإقليميين في المنطقةِ العربية، منذ عام 2012، حتى اليوم.

كما تمنح طهران سبعمئة مليون دولار سنويًا إلى حزبِ الله اللبناني، إضافة إلى اربعةِ مليارات دولار قدمتها إلى النظام السوري على شكل ائتمانات، هذا ما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في يوليو الماضي.

وأشارت "أسوشيتد برس" أن العقوبات الأخيرة على إيران أحدثت أزمة مالية فيها، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تضرر كبير لكل الميليشيات التي تدعمها طهران بالمال والسلاح في المنطقة.

وبحسب الوكالة فإن أكبر المتضررين من العقوبات الأمريكية على طهران سيكون حزب الله، الأمر الذي بدأت بوداره بالظهور من خلال تقليل الحزب لأعداد قواته العاملة في سوريا بسبب تناقص الدعم الإيراني.

ويحاول الحزب وضع مجموعة من إجراءات "التقشف"، في محاولة لتخفيض نفقاته، خصوصًا عبر الطلب من مزيد من المقاتلين البقاء في المنازل، وتخفيض عمليات نقل المقاتلين، بهدف توفير مبالغ كبيرة من المال كانت ستدفع للعناصر ولتنقلاتهم.

وستتأثر من العقوبات الأمريكية على طهران، جماعة الحوثي المتمردة في اليمن.

وتلقت الجماعة، بحسب الوكالة، ضربتين قويتين خلال الفترة السابقة، الأولى تراجع الدعم الإيراني بالمال والسلاح، والثانية هجوم القوات اليمنية والتحالف العربي في اليمن على ميناء ومدينة الحديدة لخنق المليشيا، حيث يستقبل الحوثيون الدعم الإيراني من البحر، ما أدى إلى قيامهم بفرض ضرائب عالية على التجار العاملين في الميناء.

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