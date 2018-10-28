وفاة طفلين وفقدان 16 مهاجراً مغربياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

توفي طفلان في السابعه من العمر وفقد 16 مهاجراً مغربيا ً بسبب غرق مركبهم المهاجر على سواحل مدينة الناظور المغربية وفقاً لتصريحات خفر السواحل الإسبانية.

وصرح جهاز الإنقاذ البحري التابع لخفر السواحل الإسبانية في تغريدة على حسابهم الرسمي في تويتر مساء السبت إن فريقهم المختص رصد في بحر البوران الذي يفصل إسبانيا عن الجزائر والمغرب زورقاً محملاً بالمهاجرين وكانت مياه البحر قد بدأت بالتسلل إليه فتم إنقاذ 53 شخص وإخراج جثتين هامدتين.

وصرحت "هيلنا مالينو" المسؤولة في منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الغير الحكومية التي تتولى إخطار الجهات المعنية عندما ترصد أي قارب بحاجة للمساعدة ، أن الجثتين هما لطفلان في السابعة من العمر لقيا حتفهما على متن زورق كان قد فقد منذ يوم الجمعة.

وصرح مسؤولون تابعون لخفر السواحل الإسبانية في حصيلة أولّية أنّهم أنقذوا نهار السبت 439 مهاجراً على الأقلّ أثناء محاولتهم عبور مضيق جبل طارق على متن ثمانية زوارق.

وتكرّرت المأساة عينها قبالة السواحل المغربية حيث أفادت منظمة غير حكومية مغربية وكالة فرانس برس أنّ 16 مهاجراً من منطقة الناظور اعتبروا في عداد المفقودين، بينما نجا مهاجران كانا معهم بعد أن أنقذهما صيادون ونقلوهما الى مستشفى الناظور.

وأوضحت المنظمة أنّ هؤلاء المهاجرين يتحدّرون من قريتين في ضواحي الناظور، المدينة الواقعة في شمال شرق المغرب في منطقة الريف الشرقي.

ووصل حوالى 42500 مهاجر الى إسبانيا منذ بداية السنة عبر البحر، بينما لقي 433 حتفهم غرقا أو اعتبروا مفقودين، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وفي العام 2017 بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا بحراً 12366 مهاجراً وعدد الذين قضوا أثناء الرحلة 145 مهاجراً، ما يعني أن أعداد المهاجرين والضحايا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تعادل ثلاثة أضعاف مثيلاتها في السنة الماضية.

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