مقتل مسؤول يمني ومرافقيه في عدن

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قُتل مسؤول يمني واثنين من مرافقيه بعدما أطلق مسلحون النار تجاه سيارته التي كان يستقلها في منطقة العريش بحي خور مكسر في محافظة عدن اليمنية.

وذكرت وسائل إعلام متطابقة، أن العقيد فضل صائل، مدير مكافحة المخدرات، قتل مع اثنان من مرافقيه، إثر تعرضهم لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.

وأوضحت أن المسلحون أطلقوا النار تجاههم وهم على متن السيارة، ما أدى إلى مقتلهم على الفور، ثم لاذوا بالفرار.

وتعرض عدد من المسؤولين اليمنيين في أوقات سابقة إلى عمليات اغتيال خلفت عشرات القتلى.

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