مصرع عشرات الحوثيين في اشتباكات وغارات للتحالف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي 72 من ميليشيات الحوثيي الإيرانية مصرعهم في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة وغارات التحالف العربي في محافظة الحديدة،

وأكدت مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيات الحوثي نقلت 40 قتيلا إلى مستشفى العلفي وسط مدينة الحديدة، في حين نقلت 32 قتيلا إلى مستشفى حكومي قريب .

وتركزت المعارك في الأطراف الجنوبية للمدينة وقرب حي الربصة وامتدت شرقا في أطراف منطقة كليو 16، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية شرق مدينة الحديدة ومنطقة الكثيب والجبانة.

من جانب آخر، ذكرت مصادر ميدانية أن 15 مسلحا من ميليشات الحوثي الانقلابية قد لقوا حتفهم، فيما أصيب آخرون في هجوم لقوات الجيش الوطني اليمني في محافظة صعدة التي تعد المعقل الرئيسي للحوثيين.

وقالت المصادر إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما مباغتاً على مواقع مليشيات الحوثي بعقبة مران، في أعقاب محاولة الأخيرة شن هجوم من ثلاث اتجاهات، مستخدمة أكثر من عشرين عربة قتالية وعشرات الدراجات النارية.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى التصدي للهجوم، و شن هجوم عكسي أدى إلى تدمير العديد من العربات والآليات التابعة للحوثيين.



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