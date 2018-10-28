ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر جمال ولد عباس أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيكون مرشح الجبهة الى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها VIZ في نيسان/أبريل 2019، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

وقال ولد عباس إن بوتفليقة هو المسؤول عن الحزب الحاكم، وبالتالي هو مرشح الحزب للرئاسة, موضحا أنه ليس للحزب خيار آخر.

ويواجه بوتفليقة ضغوطا من مؤيديه منذ ستة أشهر للترشح لولاية خامسة, لكن الرئيس لم يدل باي تصريح حول الموضوع.

ولم يدل بوتفليقة بأي تفاصيل في قرار ترشحه لولاية خامسة, وسبق أن أعلن الوزير الأول السابق عبدالمالك سلال ترشح بوتفليقة لرئاسيات 2014 خلال شهر شباط / فبراير من العام نفسه.

وينقسم السياسيون والناشطون المدنيون في الجزائر بشأن ترشح الرئيس الحالي لعهدة خامسة، بين من يدعم هذا التوجهعلى غرار أحزاب الأغلبية وبين معارض له وضمنها أحزاب بالمعارضة وحركات مدنية مثل "حركة مواطنة".

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