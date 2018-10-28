الجيش اليمني يقتل أكثر من 15 حوثيا في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل أكثر من 15 حوثياً، بنيران الجيش اليمني بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمليشيات المدعومة من إيران شمال البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان صحفي، أن قوات لواء "العروبة" بالجيش الوطني خاضت مواجهات عنيفة في عقبة "مران" في مديرية الظاهر على تخوم "حيدان" معقل زعيم المليشيا.

وأضاف البيان أن "مليشيا الحوثي حاولت شن هجوم واسع على مواقع الجيش اليمني من 3 محاور قتالية مستغلة الأجواء المناخية بالمحافظة".

وأشار إلى أن "أكثر من 20 دورية حوثية وعشرات الدراجات النارية، استخدمت في الهجوم على موقع الجيش الذي تمكن من رصدها مسبقاً وكبدها خسائر كبيرة في العتاد، وأسقط أكثر من 15 عنصراً منها بين قتلى وجرحى".

يأتي ذلك، عقب ترتيبات عسكرية كبيرة كشف عنها في وقت سابق، قائد لواء "العروبة" عملية "طوفان صعدة" نحو المعقل الرئيسي لكهف زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

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