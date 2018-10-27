مقتل عشرات الحوثيين بمعسكر تدريبي بصنعاء

... مقتل عشرات الحوثيين في غارات للتحالف بصنعاء شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات جوية، استهدفت أحد المعسكرات التدريبية التابعة لمليشيات الحوثي في الضاحية الجنوبية الشرقية بصنعاء..

... قوات التحالف تضرب معسكرا حوثيا وتقتل عشرات المسلحين استهدفت غارة جوية لطائرات التحالف العربي معسكرا تدريبيا لمسلحي الحوثي في محافظة البيضاء، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 40 شخصا بين قتيل وجريح...

... معلومات جديدة حول طائرات داعش موخرًا كشف المرصدُ السوريُّ لحقوق الإنسان عن أن داعش استولى على ثلاثِ طائراتٍ حربيةٍ سوريةٍ وأن شهودًا رأَوا طائرةً واحدةً في أقلِّ تقدير تحلقُ فوقَ شرقِ مدينةِ حلب بعد إقلاعها من مطار الجراح العسكري .

... الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في مأرب وصعدة أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي في معارك بجبهة صرواح، التابعة لمحافظة مأرب، شرقي اليمن، ومعاقل الحوثيين في باقم بمحافظة صعدة،..

... العاهل الأردني يلغي زيارته للبحرين بسبب كارثة السيول ألغى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، زيارة عمل كانت مقررة إلى البحرين غدا الجمعة، لمتابعة تداعيات الحادث الذي تعرض له طلبة مدرسة ومواطنون داهمتهم السيول ف