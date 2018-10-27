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توضيح ملابسات الجثة المجهولة بحادثة البحر الميت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة  (خاص)

قرر وزير التربية والتعليم و التعليم العالي الأردني عزمي مَحَافْظَة وقف و الغاء جميع الرحلات المدرسية في المملكة حتى إشعار آخر ، وذلك عقب حادثة البحر الميت التي أودت بحياة 21 شخصاً .. 

وكان مواطنون قد اتهموا المسؤولين عن السد بتفريغ المياه منه تخوفا من انهياره، وينتظر الشارع الأردني مؤتمرا صحافيا  في المركز الوطني للطب الشرعي لتوضيح ملابسات الجثةِ المجهولة و الطالبةِ المفقودة التي جرى البحث عنها 

بدورها أوضحت وزارة المياه الأردنية على لسان الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة لرؤيا أن سد زرقاء ماعين كان تخزينه صفر قبل الهطول الأخير في أول شتوة تشهدها المملكة ويخزن حاليا حوالي ٤٩٥ الف متر مكعب.

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