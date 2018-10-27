الجبير: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، لافتاً إلى أن بلاده تتعامل مع رؤيتين في الشرق الأوسط، الأولى سعودية مستنيرة والأخرى إيرانية ظلامية.

وأشار الجبير خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش مؤتمر الأمن الذي يعقد اليوم في البحرين، إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة بالحديدية والراسخة.

وأضاف: "لدينا علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي علاقات ثابتة وراسخة".

واعتبر الجبير أن السياسة الخارجية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة عقلانية، مشدداً على أنّ "هذا التوجه ندعمه جميعاً في الخليج العربي".

إقرأ: الجبير: إيران تدعم القاعدة وحزب الله

وأوضح وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية مرّت بأوقات صعبة خلال تعاملها مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وفيما يتعلق بقضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أكّد الجبير أنا حقائق القضية تتكشف مع سير التحقيقات، مشيراً إلى أن المتورطين في القضية سيحاكمون في المملكة.

ولفت وزير الخارجية إلى أن مجلس التعاون الخليجي سيبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج، مؤيداً قوة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي.

إقرأ أيضاً: محمد بن راشد: نقف إلى جانب بن سلمان في معركته للتنمية