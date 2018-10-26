ياسودا: لم يسمحوا لي حتى بالتنفس من فمي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف الصحافي الياباني غومبي ياسودا عن ظروف احتجازه لدى هيئة تحرير الشام وقال إنه مُـنع من التحرك أو إحداث أي ضجيج حتى أثناء النوم, حيث أخبره الحراس أنه سيُفرج عنه يوميًا, أو يعطيه طعامًا معلبًا ولكن لا يُفتح. وأضاف ياسودا انه لم يُسمح له بالاستحمام أو غسل ثيابه أو القيام بأي نوع من الحركة, مشيرا الى أنه ولمدة ثمانية أشهر كان محتجزا في مكان لا يزيد إرتفاعه عن متر ونصف المتر وعرضه متر واحد.

وقال الصحافي الياباني غومبي ياسودا إنه تخلص مما أسماه "الجحيم" الجسدي والنفسي حسبما ذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" اليومية, كما أشار الى أن خاطفيه إتهموه بكونه جاسوسا. وأضاف ياسودا " لم يكن بإمكاني غسل شعري, وكان علي التنفس أثناء النوم من أنفي فقط, اما مفاصلي فقد شعرت بأنه تتكسر من صغر مساحة المكان الذي تم احتجازي فيه, كل شيء كان ممنوعا".

وتابع ياسودا "أصبح التحكم الصارم في حياتي اليومية أكثر تشددًا بعد أن تم إتهامي بالتنصت, وبسبب أن لم آكل لنحو 20 يوما فقد بات جسمي هزيلا و كان ينتابني غثيان فظيع و لو أمضيت وقتا أطول لربما كنت قد مت قبل أن يتم نقلي أخيراً إلى مكان آخر". وقال ياسودا "إنهم لم يجلبوا لي الطعام، وإذا أعطوني طعامًا فيكون معلبًا وليس مفتوحًا".

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