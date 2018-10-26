رئيس الوزراء العراقي يتولى وزارتي الدفاع والداخلية

أخبار الآن | العراق ( أ ف ب )

أعلن اليوم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن توليه إدارة وزارتي الدفاع و الداخلية، إلى حين تعيين وزيرَيْن.

وأدى رئيس الحكومة العراقية اليمين الدستورية مع 14 وزيرا، نالوا ثقة البرلمان من بين 21 وزيرا، وأجّل البرلمان التصويت على بقية المرشحين إلى الـ6 من نوفمبر المقبل، ومن بينهم وزيرا الدفاع والداخلية.

ووافق غالبية 220 نائبا حضروا الجلسة من أصل 329 يشكلون أعضاء البرلمان الجديد الذي تم انتخابه في مايو الماضي ويعاني من انقسام حاد، على أسماء 14 وزيرا، من بينهم وزراء الشؤون الخارجية والمالية والنفط.

اقرأ أيضا: العراق: عبد المهدي يلغي مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء