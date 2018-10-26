تشكيل لجنة للوقوف على كارثة البحر الميت

أخبار الآن | الأردن - (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الأردني عن تشكيل لجنة للوقوف على حيثيات حادثة البحر الميت..

يأتي ذلك ، في وقت تم الإعلان عن حصيلة جديدة لضحايا السيول ، حيث ارتفعت إلى 21 قتيلا ، فيما أصيب 35 آخرون.

وقالت وكالة البترا إن عمليات البحث والإنقاذ والتفتيش عن ناجين أو جثامين المزيد من الضحايا مستمرة، مشيرة إلى أن مدير عام الدفاع المدني مصطفى البزايعة يتابع عمليات البحث من موقع الحادث في البحر الميت.

وأظهرت لقطات صورها شاهد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المياه تندفع بسرعة أسفل جسر في زرقاء ماعين، قرب شاطئ البحر الميت، بعد أمطار غزيرة مفاجئة.

وقالت مصادر في الدفاع المدني إنه أمكن إنقاذ 37 شخصا في عملية كبيرة شاركت بها طائرات هليكوبتر، وأفراد من الجيش وغواصين وكلاب مدربة.

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