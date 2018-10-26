الملكة رانيا: قلبي إنفطر من هول الفاجعة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

عبرت الملكة رانيا العبدالله عن ألمها بعد حادثة البحر الميت وعدتها فاجعة أصابت الأردن. وعلقت الملكة رانيا على حسابها على موقع تويتر قائلة "قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة", داعية بالرحمة على من فقدتهم الأردن و أن يعين الله أهل الضحايا على الصبر على مصابهم ويخفف على كل مصاب و أن يكتب النجاة للمفقودين في منطقة البحر الميت.

و توفي ما لا يقل عن 20 معظمهم أطفال ومعلمون في سيول بمنطقة قرب البحر الميت في الأردن، حيث كانوا في رحلة، فيما تمثل أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات. ووقعت السيول بعد هطول أمطار غزيرة هي الأولى التي تسقط بهذه الكثافة منذ نهاية موسم الصيف.

من جهته قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن المدرسة خالفت على ما يبدو تعليمات من وزارة التعليم تحظر الرحلات إلى البحر الميت بسبب سوء الأحوال الجوية، متعهدا بإجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات. كما قال الرزاز إن غواصين وفرق بحث تابعة للدفاع المدني ستجري عمليات بحث داخل البحر الميت خلال الليل.

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