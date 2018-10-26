أكثر من 900 ألف لاجئ في السودان بحسب آخر إحصائية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

بلغ عددُ اللاجئين في السودان لهذا العام أكثر من تسعمئةِ ألف لاجئ يستضيفُهم السودان من سوريا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان ودولٍا أخرى. وكشفت مفوضيةُ الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، عن استضافةِ السودان لهذا العدد من اللاجئين يعيشون في تسعة مخيمات للاجئين شرق السودان

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على السودان، لاستضافته عدد كبير جداً من اللاجئين والمتأثرين بالصراعات في جواره الإقليمي. وحذرت المفوضية من أن يؤدي تسرب 63 بالمئة من اللاجئين الواصلين إلى شرق السودان حديثاً، إلى عمليات استغلال من قبل المهربين وتجار البشر، من جراء تسربهم إلى من معسكرات اللجوء.

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