ھل ﺳﯾﺳﻣﺢ اﻟﻠﯾﺑﯾون ﻟﻣرﺗزﻗﺔ ﻓﺎﻏﻧر ﺑﺎﻹﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﺛرواﺗﮭم؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)
ﯾﺑدو أن ﺛروات اﻟﻘﺎرة ﺗﺛﯾر ﺷﮭﯾﺔ اﻷﺟﺎﻧب ، ﻣن ﺣﻘول اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ رواﺳب اﻻﻟﻣﺎس ﻓﻲ وﺳط أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻣﻘﺗﻧﻌون ﺑﺄن ﺗﻧظﯾﻣﺎت إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ، ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ .ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وداﻋش ﺗرﯾد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻟﺳرﻗﺔ ﺛروﺗﮭﺎ اﻟﻧﻔطﯾﺔ.
و ﺑﺎﻟﻔﻌل ﯾوﻓر اﻹرھﺎب و اﻟﻣﺗﻣردون ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻘﺎرة أرﺿﯾﺔ ﺧﺻﺑﺔ ﻟﺗدﺧل اﻟﻘوى اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷﻏراض ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .إﺣدى ھذه اﻟﻘوى وھﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻋﺳﻛرﯾﯾن ﺧﺎﺻﯾن ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟظروف ﻹﺳﺗﻐﻼل ﺛروة اﻓرﯾﻘﯾﺎ ، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ھﻲ روﺳﯾا.
ﺗﺗﺣﻛم ﻛل دوﻟﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﻠﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ روﺳﯾﺎ ﺑوﺗﯾن ﺗﻣﯾل ھذه اﻷدوات إﻟﻰ ﺗﺿﻣﯾن ﺑﻌض اﻻدوات اﻟﻣظﻠﻣﺔ ﺟدًا أﺣد ھذه اﻻدوات اﻟﻣظﻠﻣﺔ ھو ﺟﯾش اﻟﻣرﺗزﻗﺔ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﺎﻏﻧر اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﻌروﻓﺔ دوﻟﯾًﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎرﻛﮭﺎ ﻓﻲ دوﻧﺑﺎس ﺿد أوﻛراﻧﯾﺎ وﻓﻲ ﺳورﯾﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗوات اﻷﺳد ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن وﺣدات ﻓﺎﻏﻧر ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻟم ﺗﻘﺎﺗل ﻓﻘط ﻛﻣرﺗزﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑل رواﺗب اﻧﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣوا ﻗوﺗﮭم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺻﯾب ﻣن ﺣﻘول اﻟﻧﻔط اﻟﺗﻲ اﺳﺗوﻟوا ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذا ھو الاﺳﺗﻐﻼل الاﻗﺗﺻﺎدي الخاﻟص ﻟﻠﺛروة اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد اﻟﺗﻲ ﺗذﻛرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﮭد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري
ﻓﺎﻏﻧر اﻵن ﻓﻲ أﻓرﯾﻘﯾﺎ هي أداة ﻓﻲ ﯾد اﻟﻛرﻣﻠﯾن ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن روﺳﯾﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﺛروات أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ أﻛﺑر وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل اﻟرﺟل وراء ھذا اﻟﺟﮭد ھو رﺟل اﻷﻋﻣﺎل ﯾﯾﻔﻐﯾﻧﻲ ﺑرﯾﻐوﺟﯾن وھو ﻣﻌروف ﺑﻠﻘب طﺑﺎخ ﺑوﺗﯾن ﻷﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟطﻌﺎم ﻟﻠزﻋﯾم اﻟروﺳﻲ ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﺑرﯾﻐوﺟﯾن ھو المسؤول الرئيسي عن الأعمال الروسية الخبيثة في افريقيا
إذا ﺳﻣﻌت ﻣن ﻗﺑل ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﯾﺋﺔ اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ وﻛﺎﻟﺔ أﺑﺣﺎث اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻣوظﻔوھﺎ ﺑﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺧﻠق ﺻراع واﺿطراب ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت، ﻓﺈن ﺑرﯾﻐوﺟﯾن ھو اﻟرﺟل اﻟذي ﯾﻘف وراءھﺎ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧﺷر ﻓﯾﮫ وﻛﺎﻟﺔ أﺑﺣﺎث اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻔوﺿﻰ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺎﻏﻧر ﯾﻧﺷر ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺻراع ﯾﻘوم اﻟﻔﺎﻏﻧر ﺑﺗﺟﻧﯾد اﻟﺟﻧود اﻟروس اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن، ﺑﻣن ﻓﯾﮭم أﻓراد اﻟﻘوات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﺑﯾﺗﺳﻧﺎز.
وﯾﻧﺗﺷر ھؤﻻء اﻟﻣرﺗزﻗﺔ اﻟﻣﺎھرون واﻟﻣﺗﻔﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻧزاع ﻣن أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت، ﯾذھب اﻟﻔﺎﻏﻧر إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧزاع ﻟﻠﺗﻼﻋب ﺑﻛﻼ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﺿد ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ اﻟﺑﻌض واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.
أﺻﺑﺢ اﻟﻔﺎﻏﻧر ﺳﯾﺊ اﻟﺳﻣﻌﺔ ﺑﺳﺑب أﻧﺷطﺗﮫ اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﺣﯾث ﺗم ﻗﺗل ﺛﻼﺛﺔ ﺻﺣﻔﯾﯾن روﺳﯾﯾن ﺑﺷﻛل ﻏﺎﻣض ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو ﻋﺎم 2018 أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺗﮭم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻏﻧر واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ..
اﻵن، ھﻧﺎك ﺗﻘﺎرﯾر ﺟدﯾدة ﻋن ﺗدﺧل اﻟﻔﺎﻏﻧر وﺑرﯾﻐوﺟﯾن ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ھل ﺗﺣﺗﺎج ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ ﺟﯾش ﻣن اﻟﻣرﺗزﻗﺔ اﻟروس؟
ھل ﺗﺣﺗﺎج ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ ﯾد أﺧرى ﺟﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﯾﻼء ﺛروﺗﮭﺎ اﻟﻧﻔطﯾﺔ؟ ﺷﺎرك أﻓﻛﺎرك ﻣﻌﻧﺎ.
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