ھل ﺳﯾﺳﻣﺢ اﻟﻠﯾﺑﯾون ﻟﻣرﺗزﻗﺔ ﻓﺎﻏﻧر ﺑﺎﻹﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﺛرواﺗﮭم؟

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ألم تتسائل في يوم من الأيام عن سر التنظيم الشديد الذي يعيشه الشعب الياباني، وعن اعجاب العالم بأسره بسلوكات شعبه الحضارية الذي لا يضاهيه فيها أحد، هذه السلوكات لم تأت من فراغ