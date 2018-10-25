ميليشيا الحوثي تختطف 20 صحفيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اختطفت عناصر من مليشيا الحوثي 20 صحفيا في العاصمة صنعاء. وقالت وسائل إعلام إن من بين الصحفيين المختطفيين النقيب الأسبق عبدالباري طاهر، وسكرتير لجنة الحقوق والحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين أشرف الريفي.

واستنكر ناشطون يمنيون قيام مليشيا الحوثي باختطاف هؤلاء الصحفيين، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم. يشار إلى أن مليشيا الحوثي سبق أن اختطفت عددا من الصحفيين اليمنيين، ومارست ضدهم انتهاكات متعددة.

المزيد من الأخبار

70% من الأطفال الصوماليين خارج المدرسة

الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة في الحديدة