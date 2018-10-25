قتل قيادي بارز من داعش في ديرالزور

أخبار الآن | ديرالزور - سوريا (المرصد السوري)

قتل قيادي بارز في تنظيم داعش من الجنسية السورية، اثر استهدافه في ريف محافظة دير الزور من قبل طائرات يرجح انها تابعة لقوات التحالف الدولي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان مشيرا الى ان القيادي يدعى علي الحماد وهو منحدر من مدينة الميادين التي تسيطر عليها قوات النظام، وكان من الأشخاص البارزين في عملية تطوير حشوات القذائف والذخيرة، اذ استغل شهادته الجامعية التي حصل عليها في مجال الهندسة البتروكيماوية، في تصنيع وتطوير المواد في معامل التفخيخ لدى داعش، فكان يدخل إلى المقرات ومعامل التفخيخ ذات الحراسة المشددة، والتي يمنع على الأفراد العاديين دخولها، ويبلغ الحماد من العمر 30 عاماً وانضم لصفوف التنظيم في مطلع عام 2015.

وفي سياق متصل نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مسؤولين أن مسلحين من تنظيم داعش عاودا خلال ساعات الليلة الفائتة، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة إصلاح هجين، في الجيب الأخير للتنظيم، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، حيث استمرت الاشتباكات إلى فجر اليوم الخميس الـ 25 من تشرين الأول من العام الجاري 2018، حيث تدخلت طائرات التحالف واستهدفت مواقع للتنظيم ومناطق سيطرة في قسم من بلدة هجين، ما تسبب بتراجع عناصر التنظيم، ومعلومات مؤكدة عن تسبب الاشتباكات وعمليات القصف بسقوط خسائر من الطرفين، فيما تتواصل الاشتباكات بين الطرفين على محاور في محيط وأطراف الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم، في محاولة من الاخير تحقيق تقدم في المنطقة واستعادة السيطرة على ما خسره من مناطق في الجيب الأخير له بشرق الفرات، إثر الهجمات العنيفة لقسد بدعم من التحالف الدولي.

المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري أن هجوم التنظيم ليل أمس في بلدة هجين، أسفر عن احتلال التنظيم لـ 10 نقاط لقوات سوريا الديمقراطية، وتسبب بمصرع 4 من أفراد قوات سوريا الديمقراطية، جرى سحب جثثهم، وتراجع عناصر النقاط العشر في هجين، قبل أن يعود التنظيم للانسحاب من النقاط العشرة، كما أكدت المصادر أن التنظيم التنظيم هاجم قسد بعربتي همر أمريكيتين، يرجح أنه جرى الاستيلاء عليهما خلال هجمات طالت مواقع للتحالف الدولي، كما جرى الاستيلاء على قبضات الاتصال اللاسلكي من قبل التنظيم، وقيامه بالتنصت على عناصر قسد وتهديدهم، وأكدت المصادر أن التنظيم في هجماته يعتمد على الهجوم بسيارة مصفحة وعدة دراجات نارية يجري تثبيت رشاشات ثقيلة ومتوسطة عليها.

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