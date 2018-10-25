ضبط أطنان من الكوكایین مخبأة في شحنة موز في اسبانيا

أخبار الآن | مالقة - اسبانيا (وكالات)



اعتقلت الشرطة الاسبانية 15 شخصًا على الأقل في عملية لمكافحة المخدرات، كما ضبطت أكثر من خمسة أطنان من الكوكايين مخبأة في شحنة موز.



ووفق وسائل الإعلام المحلیة فإن المخدرات المحجوزة قدمت من إحدى دول أمریكا اللاتینیة ووجدت بمنطقة صناعیة تقع على مشارف مدینة مالقة .

شهود عيان قالوا إن عشرات من سيارات الشرطة شوهدت في المنطقة الصناعية في مالقة حيث تم اكتشاف شحنة المخدرات.

وأضاف مسؤول، الذي تحدث دون الكشف عن هويته لأن العملية لا تزال مستمرة، أن ضباط الحرس المدني والشرطة الوطنية يشاركون في حملة في مدينة مالقة جنوبي إسبانيا، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.

جدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، عثرت الشرطة على نحو 9 أطنان من مخدر الكوكايين، كانت مخبأ في شحنة موز قادمة من كولومبيا، في ميناء الجزيرة الخضراء جنوبي البلاد، وهو رقم قياسي لدخول المخدرات أوروبا.

وأوضحت المصادر ذاتھا أن حجز ھذه الكمیة المھمة من المخدرات یشكل ”ضربة جدیدة“ لشبكات تھریب المخدرات التي تنشط على المستوى الدولي خاصة بالنسبة لمخدر (الكوكایین) القادم من دول أمریكا اللاتینیة والذي

یوجه نحو أوروبا.

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