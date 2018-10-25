خطط لجولة محادثات يمنية جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن خطط لعقد جولة جديدة من المباحثات بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في أوروبا قبل نهاية العام الجاري.

وفي لقاء له مع إحدى القنوات التلفزيونية، رجح المبعوث أن تعقد تلك المباحثات نهاية الشهر المقبل، كاشفاً أن المكانين المقترحين في أوروبا هما جنيف وفيينا.

هذا وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات التي كان مقررا لها فيينا في أيلول/ سبتمبر الماضي، فشلت بسبب عدم حضور وفد الحوثيين.

وبينما اتهم الوفد الحكومي الحوثيين بالمسؤولية عن فشل انعقاد المشاورات، قال الحوثيون إن سبب عدم تمكن الوفد من الوصول إلى جنيف هو عدم سماح “دول العدوان”، في إشارة إلى التحالف العربي، لطائرة عمانية للوصول إلى مطار صنعاء لنقل الوفد.

يأتي ذلك في وقت بحث نائب وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان، فى واشنطن مع المبعوث الأممى الخاص للأمين العام لليمن مارتن غريفيث، الأزمة اليمنية ومسارات السلام الممكنة.

كما ناقشا الأوضاع الإنسانية والخطوات الأخيرة المتخذة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وكذلك الحاجة الملحة إلى نزع فتيل التوتر فى جميع أنحاء اليمن وإطلاق عمليات الحوار.

وأعرب سوليفان وغريفيث عن أملهما فى أن تتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى اتفاق سياسى شامل يحقق السلام والازدهار والأمن لليمن.

ومن جهة أخرى ثمن نائب وزير الخارجية جهود المبعوث الخاص فى إعادة محادثات السلام بين جميع أطراف النزاع فى اليمن.

وأكد سوليفان على دعم الولايات المتحدة للمبعوث الخاص جريفيث بينما يواصل مشاوراته بين الأطراف اليمنية.

اقرا ايضا

الفقر يستفحل في اليمن والموظف يفقد اغلب راتبه