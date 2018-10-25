ختام فعاليات مسابقة رواد القصر في نسختها الخليجية الأولى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تحت رعاية سموالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ، أقيم أمس في العاصمة أبوظبي الحفل الختامي للنسخة الخليجية الأولى من مسابقة رواد القصر ، وشهد الحفل حضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي والأمير أندرو دوق يورك ، حيث قاموا بجولة ميدانية والتقوا بأصحاب المشاريع وناقشوا معهم أفكارهم الإبداعية وطموحاتهم.

وفاز بالمسابقة عدد من الشباب الإماراتي الذين يمتلكون مشاريع في الذكاء الإصطناعي و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن الإمارات تؤمن أن الشباب هم أعمدة التنمية في هذا الوطن ويجب استثمار أفكارهم وقدراتهم والارتقاء بها وتوظيفها بشكل فاعل يدعم مسيرة وتقدم الوطن .

ومن المشاريع الفائزة بالمسابقة ( شركة ارتيلوس سوفت وير هاوس وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسعى إلى توفير حلول الفحص الطبي «لمليارات المهمَلين» حول العالم عبر تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة قطاع الرعاية الصحية وتحديداً في فحص المرضى عن بعد لصاحبها سيف الدرمكي، وشركة فودايت التي تقدّم أحدث الخدمات التكنولوجية للشركات العاملة في مجال الأغذية والمشروبات من خلال بوابة التجارة الإلكترونية التي توفر كافة الأدوات اللازمة كالمواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية حسب الطلب وأدوات الإدارة الذكية وبوابات الدفع الإلكتروني لصاحبها عبدالله الشمري، تطبيق الراوي حيث يتميز تطبيق الراوي بأنه عابر للحدود لما يتمتع به من قدرات رقمية في إنشاء الكتب الصوتية وتوزيع الكتب العربية بمجموعة من اللغات الأجنبية لصاحبته أميرة القبيطي ، وفازت أيضاً شركة «ون جي سي» لحارث العطاوي حيث تخدم ألف باحث عن عمل وتستمر في تطوير الوسائل التكنولوجية واستحداث الحلول المبتكرة لمساعدة الشركات على توظيف المواهب المناسبة.

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