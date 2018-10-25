حيدر العبادي يسلم السلطة لعادل عبد المهدي

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

تسلم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، رئاسة الحكومة العراقية رسميًا من رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي. وقال عبد المهدي خلال مراسيم التسليم والاستلام "نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب"، مضيفاً "قدمنا برنامجا وزاريا طموحا وتفصيليا بمدد زمنية واضحة وسنعمل على تنفيذه وان هدفنا الأسمى هو تحقيق تطلعات شعبنا الذي عانى طويلا وآن له ان يقطف ثمار صبره وتضحياته".

واوضح ان "علينا جميعا التعاون والعمل يداً بيد من اجل حاضرنا ومستقبلنا، حيث ان امامنا الكثير من التحديات والعمل الجاد في مجال تطوير الاقتصاد وتنشيط سوق العمل وتوفير الخدمات وكل متطلبات شعبنا".

ووجّه عبد المهدي الشكر الى حيدر العبادي على تعاونه خلال هذه المرحلة وحرصه على التداول السلمي للسلطة. من جانبه اشار العبادي الى انه "وفي مثل هذه الايام من عام ٢٠١٤ كنا قد تسلمنا مسؤولية رئاسة الحكومة في ايام فقدان الأمل وضياع المدن ونزوح ملايين المواطنين واحتلال داعش مساحات واسعة من العراق وكانت بغداد تحت تهديد داعش وتحت القصف وكذلك باقي المحافظات والمدن ".

واوضح العبادي ان تداول السلطة بشكل سلمي هو ما ينبغي الحرص عليه اليوم، وانها تسلم بكل ود وتعاون وارتياح من اجل ان تستمر الحياة .

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