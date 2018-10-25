الكويت: نجاة 120 رجل اطفاء بعد انهيار مبنى أطفؤوا حريقاً فيه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف )

أنقذت العناية الإلهية 120 رجل أطفاء في الكويت من موت محقق، عقب السيطرة على حريق اندلع بمركز تجاري في محافظة الفروانية، أدى لانهيار المبنى بعد لحظات من إخماد الحريق.

وكانت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية تلقت بلاغاً باندلاع حريق في مركز تجاري بمنطقة الضجيج في الفروانية، وعلى الفور توجه 120 رجل إطفاء من 6 مراكز للسيطرة على النيران.

ونجح رجال الإطفاء بإخماد الحريق في ظل وجود عدة معوقات، منها عدم عمل أجهزة الإنذار الآلية، ومكافحة الحريق في المبنى، ومخالفات خاصة بالتخزين، ووقوع انهيارات أثناء مكافحة الحريق، والتي كادت تودى بحياة رجال الإطفاء لولا العناية الإلهية التي أنقذتهم بعد انسحابهم من الموقع قبل انهياره بثوان.

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