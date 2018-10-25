إغلاق مواقع مشبوهة عدة في ستة أشهر بدبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

صرح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري أنه تم إغلاق 6134 موقع خلال ستة أشهر من قبل الدوريات الإلكترونية والإدارة التابعة لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات وكانت هذه المواقع قد استخدمت في جرائم وأنشطة مشبوهة.

وحذرت شرطة دبي من التعامل مع الحسابات الوهمية المشكوك بها التي توجد على شبكات التواصل الاجتماعي والتي بالواقع تابعة لمبتزين ومحتالين يعملون على إستدراج الضحايا بأساليب ملتوية كشراء آلاف المتابعين ومتابعة الحسابات الرسمية والمشاهير لإضفاء المصداقية على حساباتهم وعدم الشك بهم، ثم يقومون بتصوير ضحاياهم ووإبتزازهم وإستنزاف أموالهم.

وتفصيلاً، أفاد المنصوري بأن شرطة دبي تحرص على رصد أي ممارسات مشبوهة، سواء على حسابات التواصل الاجتماعي أو الإنترنت عموماً، من خلال دورياتها الإلكترونية التي تجوب الشبكة على مدار الساعة، لافتاً إلى أن هناك استجابة كبيرة من قبل أفراد الجمهور خلال الفترة الأخيرة، في ما يتعلق برصد الملاحظات أو تقديم الشكاوى والبلاغات إلى المباحث الإلكترونية.

اقرأ أيضاً :

العثور على ثامن طرد مشبوه بالولايات المتحدة الأمريكية

الإمارات: السجن لمتهم قام بنشر معلومات مغلوطة



