نادية مراد: 3 آلاف امرأة وطفل ما زالوا في قبضة تنظيم داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شاركت العراقية الآيزيدية نادية مراد في مؤتمر الاستثمار في المستقبل الذي يعقد في الشارقة ، والذي تنظمه مؤسسة "القلب الكبير" على مدار يومين، تحت شعار "الشباب.. تحديات الأزمات وفرص التنمية".

و في كلمتها قالت العراقية الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2018، إن هناك أكثر من 3 آلاف امرأة وطفل ما زالوا في قبضة تنظيم داعش الإرهابي في قرية كوجو، مؤكدة أن "جائزة نوبل حملتني مسؤولية".

وأوضحت نادية مرادة قائلة: "أنا لم أختَر هذه الحياة، بل فُرضت علي.. وبعد نجاتي اتّضحت أهدافي.. وأسست مبادرة نادية التي تدافع عن المجتمعات والنساء اللاتي يواجهن الإرهاب والتعذيب".

وأكدت أن الغالبية العظمى من الأيزيديين ما زالوا يعيشون في المخيمات بالعراق، مضيفة "على الرغم من خروج تنظيم داعش الإرهابي من قريتي؛ فإن إعادة الإعمار لم تتم".

وبينت نادية مراد أن المجتمع الدولي فشل في حماية الأقليات من داعش، لكن يجب ألا يفشل في إعادة الإعمار ومحاسبة المتورطين، ودعت المجتمع الدولي للتحالف لإعادة الإعمار وحماية الأقليات.

وأشارت إلى أن الشباب قادر على صناعة مستقبل أفضل لبلادهم.. ونحن هنا من أجل المستقبل، ويجب إعطاء الأولية للإنسانية وليس للحرب.

وأكدت قائلة "أنا امرأة واحدة فقط لكنني نجوت لأكون صوتا لعدد لا يحصى من الناس"، مضيفة "لندع الأمل يوحدنا والإنسانية أيضا لتكون حقيقة للأجيال المقبلة".

مصدر الصورة : حساب IIFMena على تويتر

اقرأ أيضاً :

الجبير: سنحاسب المسؤولين عن وفاة خاشقجي

داعش يقتل 4 من شرطة الموصل