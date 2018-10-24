توقيف قاتل اللواء الأردني المتقاعد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت السلطات الأردنية قاتل اللواء المتقاعد في مكافحة الإرهاب في المخابرات حابس الحنينى.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أن "فريق التحقيق وخلال ساعات تمكن من خلال جمع المعلومات ومتابعتها والاستماع لأقوال الشهود من تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب الجريمة، حيث ألقي القبض عليه".

وأضاف الناطق الإعلامي إنه بعد ورود بلاغ لمديرية شرطة محافظة مادبا، مساء الثلاثاء، بتعرض اللواء المتقاعد حابس الحناينة (المخابرات العامة) لإطلاق عيارات نارية من قبل شخص مجهول أثناء وجوده أمام منزله (قيد الإنشاء) في محافظة مادبا، وما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان، شكل فريق تحقيقي خاص من مديرية الأمن العام والمخابرات العامة لمتابعة التحقيق في القضية.

كما لفت إلى "أنه وبالتحقيق معه اعترف أنه خطط منذ فترة لقتل اللواء الحناينة لاعتقاده أنه كان وراء اعتقاله أثناء وجوده في روسيا عام 2005، وأنه وراء تعرضه لأكثر من موقف في عمله، حيث توجه مساء أمس إلى منزل قيد الإنشاء يعود للواء الحناينة في محافظة مادبا، وفور مشاهدته له أقدم على إطلاق عدة عيارات نارية باتجاهه ولاذ بالفرار، وقام بإخفاء سلاح الجريمة".

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