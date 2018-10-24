بسبب وقفة احتجاجية.. إسرائيل تعتقل راهباً وعشرات الأقباط
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، راهباً وعشرات المحتجين من الأقباط الأرثودكس، الذين خرجوا في وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، تنديداً ببدء أعمال الترميم في كنيسة دير السلطان، المحاذية لكنيسة القيامة في القدس.
وتُدار كنيسة "دير السلطان"، اليوم، من قبل الكنيسة الإثيوبية، على الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منذ عام 1972 بعودة ملكية الكنيسة بالكامل للكنيسة القبطية.
ويقول الأقباط في القدس، إن لديهم وثائق ملكية، منذ القرن السادس عشر تثبت ملكيتهم للمكان.
وتعود جذور القضية إلى العام 1971 حين وقفت الحكومة الإسرائيلية إلى جانب الكنيسة الإثيوبية وسلمتها مفاتيح الدير المختلف عليه.
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