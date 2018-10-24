بسبب وقفة احتجاجية.. إسرائيل تعتقل راهباً وعشرات الأقباط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، راهباً وعشرات المحتجين من الأقباط ‏الأرثودكس، الذين خرجوا في وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، تنديداً ‏ببدء أعمال الترميم في كنيسة دير السلطان، المحاذية لكنيسة القيامة في ‏القدس. ‏

وتُدار كنيسة "دير السلطان"، اليوم، من قبل الكنيسة الإثيوبية، على ‏الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منذ عام 1972 بعودة ملكية ‏الكنيسة بالكامل للكنيسة القبطية. ‏

ويقول الأقباط في القدس، إن لديهم وثائق ملكية، منذ القرن السادس ‏عشر تثبت ملكيتهم للمكان‎.‎

وتعود جذور القضية إلى العام 1971 حين وقفت الحكومة الإسرائيلية ‏إلى جانب الكنيسة الإثيوبية وسلمتها مفاتيح الدير المختلف عليه‎.‎



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