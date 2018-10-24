الجيش اليمني يتلف أكثر من ألف لغم حوثي في صعدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أتلفت الفرق الهندسية في الجيش الوطني اليمني بمحور صعدة، الثلاثاء، كميات كبرى من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في عدد من مناطق البقع وكتاف قبل طردها منها.

وذكر مصدر في الفريق الهندسي، أن الفريق الهندسي انتزع 1214 لغماً أرضياً، مختلفة الأشكال والأحجام، في البقع وكتاف، قبل إتلافها، وفق موقع "سبتمبر نت".

ويُذكر أن الجيش الوطني اليمني، انتزع في الفترة الماضية أكثر من 10 آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات صعدة.

وفي صنعاء لقي عدد من الخبراء الذين يعملون لصالح المليشيات الحوثية مصرعهم، في انفجار معمل تصنيع صواريخ ومتفجرات حساسة تُحمل على الطائرات المسيرة، في حي "دارس" شمالي صنعاء.

وأفادت مصادر محلية أن الانفجار الضخم الذي وقع الأحد، وقيل أنه بمصنع بلاستك قديم، هو في الحقيقة معمل تصنيع صواريخ ومتفجرات تركب على الطائرات المسيرة، بإشراف من قيادي حوثي يدعى "أبو حمزة".

وأكدت المصادر أن الانفجار أدى إلى دمار المصنع بالكامل، متسببا بأضرار كبيرة لحقت بالمحلات والمنازل المجاورة، فيما طوقت المليشيات المكان حتى ساعات فجر اليوم، ومنعت الاقتراب منه، وإخلاء قتلى وجرحى الانفجار.

إقرأ أيضاً:

التحالف العربي يدك معاقل الحوثيين في صنعاء