الجزائر ينتخب رئيسا جديدا للبرلمان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتخب نواب البرلمان الجزائري مرشح حزب اجبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، رئيسا جديدا للبرلمان خلفاً لسعيد بوحجة.

يذكر أن معاذ هو رئيس كتلة حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في البرلمان كما أنه النائب عن ولاية سطيف في الشرق الجزائري، الأمر الذي يعدّ من أبرز الأسباب التي دفعت حزبه إلى ترشيحه.

وصوت النواب برفع الأيدي لعدم وجود مرشح آخر ينافس بوشارب ، وصوتت 5 كتل برلمانية على تزكيته في ظل تمسك بوحجة بالمنصب رغم عزله.

وكان حزب "جبهة التحرير الوطني"، الحزب الحاكم في الجزائر قرر الثلاثاء ترشيح رئيس كتلته في البرلمان معاذ بوشارب لخلافة سعيد بوحجة على رأس المؤسسة التشريعية الجزائري.

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