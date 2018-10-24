اغتيال لواء سابق فى المخابرات الأردنية أمام منزله

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقى مدير مكافحة الإرهاب السابق فى المخابرات الأردنية، اللواء المتقاعد حابس الحنينى، مصرعه فى مادبا إثر إطلاق 3 رصاصات فى صدره من قبل مجهولين أمام منزله بالفيصلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

وقال مصدرأمنى أردنى، إن اللواء المتقاعد تلقى عدة رصاصات فى صدره أمام منزله، مشيراً إلى أنّ تم نقل جثته إلى مستشفى النديم الحكومى.

وتجرى الأجهزة الأمنیة، تحقیقات واسعة بالحادثة، بسبب المنصب الأمنى الحساس الذى كان یشغله القتیل.

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