محمد بن سلمان يلتقي وزير الخزانة الأمريكي

أخبار الآن | الرياض - السعودية (رويترز)

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية في الرياض أمس، وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين.



وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب.



كما تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية السعودية الأميركية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030 .



وحضر اللقاء سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، ونائب المساعد لوزير الخزانة اليي ماير.



وفي وقت سابق أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن المحادثات بشأن مقتل خاشقجي مستمرة مع السعودية، مشيرا في هذا السياق إلى رغبة واشنطن بمعرفة كل التفاصيل.

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