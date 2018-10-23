قضية خاشقجي.. مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة محاسبة ‏المتورطين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)‏

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة محاسبة "المقصر ‏كائنا من كان" في قضية الصحافي السعودي، جمال خاشقجي. ‏

ويأتي هذا الموقف، في وقت أعلنت فيه السعودية عن تعاونها مع ‏السلطات التركية لمعرفة حيثيات وفاة خاشقجي.‏

وثمنت حكومة المملكة السعودية، التعاون المميز الذي أبدته حكومة ‏تركيا، في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي‎.‎

وفي سياق متصل، أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، إن ‏مقتل خاشقجي "مقيت ولا يمكن تبريره" موضحا ان بلاده "تمر ‏بأزمة". ‏

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