قضية خاشقجي.. مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة محاسبة "المقصر كائنا من كان" في قضية الصحافي السعودي، جمال خاشقجي.
ويأتي هذا الموقف، في وقت أعلنت فيه السعودية عن تعاونها مع السلطات التركية لمعرفة حيثيات وفاة خاشقجي.
وثمنت حكومة المملكة السعودية، التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا، في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، إن مقتل خاشقجي "مقيت ولا يمكن تبريره" موضحا ان بلاده "تمر بأزمة".
اقرأ أيضا:
الجبير: سنحاسب المسؤولين عن وفاة خاشقجي
الفالح: مقتل خاشقجي مقيت والسعودية تمر بأزمة