دبي تمدد اقامات المطلقات دون الحاجة لكفيل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري أن إقامة دبي خصصت مركز دبي فيستيفال سيتي لتمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام دون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق.

وقال المري إن القرار جاء لتسهيل أمور هذه الحالات وتحقيق سبل السعادة والرفاهية لمقيمي دولة الامارات وكذلك قسم الحالات الإنسانية لتراعي الخصوصية لهذه الحالات من خلال مراعاة الحالات الإنسانية.

وتابع اللواء المري "أن القرار يهدف الى رضا المقيمين وزوار الدولة في صدارة أولويات إقامة دبي ليوازي طموح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله".

من جهته قال نائب مساعد المدير لأذونات الدخول والإقامة المقدّم محمد مال الله "يوجد بالمركز 12 موظفاً لتمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما والذي يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط".

وأوضح مدير إدارة أذونات الدخول المقدّم جاسم علي أهلي "أن الهيئة ستستوفي من كل مستفيد الرسوم العادية المقررة على الخدمات التي تقدّمها، وهي رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء، ورسم الإقامة لمدة عام وقدره 100 درهم، في حين لن يتم استيفاء رسوم بدل المغادرة لهذه الحالة، لأنها تتعلق بتمديد إقامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء, إضافة إلى بطاقة الهوية والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة".

من جانبها قالت رئيسة قسم السيدات في دائرة إقامة دبي منى محمد صالح "يوجد مكان خاص للسيدات لعرض مشكلتهن".

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