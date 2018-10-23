حفيد مؤسس الإخوان يعترف بإقامة علاقات جنسية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعترف طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان حسن البنا أنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين في فرنسا تتهمانه بالاغتصاب لكنه قال إن العلاقات كانت بالتراضي.

وهذه هي المرة الأولى خلال القضية المستمرة منذ نحو عام التي يعترف فيها رمضان، بإقامة علاقات جنسية مع المدعيتين.

وقال محاميه إيمانويل مارسيغني للصحفيين بعد سماع المحققين في باريس لاعترافات رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الارهابية "يستطيع أخيراً أن يتحدث بحرية ويشعر بالارتياح".

وفي 18 سبتمبر تمت مواجهة بينه وبين إحدى المدعيتين وتدعى كريستيل استمرت 10 ساعات.

وتقول المرأة التي تعاني من إعاقة نتيجة حادث سيارة إن رمضان اغتصبها في أكتوبر 2009 في فندق في ليون جنوب شرقي فرنسا.

وقال رمضان إنه أقام علاقات جنسية ولكن ذلك كان يتم دائما "بالتراضي".

وقال جوناس حداد محامي المدعية الأخرى هندا عياري لرويترز "يلجأ المدافعون عن رمضان منذ نحو عام لاستخدام الحيل لإنقاذ قضيته. لكن الحقيقة أنه كذب من بداية هذه القضية بنفيه إقامة علاقات جنسية واستغرق الأمر نحو عام للاعتراف".

وأضاف "هل سيأخذ عاماً آخر للاعتراف بالبقية؟".

وقال محامي رمضان إن عدداً من الرسائل النصية التي وجدت في هاتفي المرأتين أظهرت أن العلاقات كانت بالتراضي. وأضاف أنه قدم طلبا لإطلاق سراح رمضان المحتجز منذ إخطاره بالتحقيقات التي تجريها فرنسا في الثاني من فبراير .

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