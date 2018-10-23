المركزي الاماراتي يتخذ إجراءات قانونية حول المصنفين ارهابيين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وام)

أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية, موعزا للمصرف المركزي الإماراتي بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات هذه الأفراد المدرجة على قوائم العقوبات.

وأضاف القرار 9 أفراد للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.

وشملت القائمة:

محمد ابراهيم اوهادي اسماعيل رضوي عبدالله صمد فاروقي محمد داوود مزمل عبدالرحيم منان محمد نعيم براشي عبدالعزيز "عزيز شاه زماني" صدر ابراهيم حفيظ عبد المجيد

وقال بيان لوكالة الانباء الإماراتية إنه كجزء من العمل المشترك, قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" بإدراج الاسماء التسعة ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن تلك الدول.

ويأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ"مركز استهداف تمويل الإرهاب" و الذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وتترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

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