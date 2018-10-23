العراق.. انفجار سيارة مفخخة في محافظة نينوى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 4 أشخاص وأصيب 15 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في ناحية القيارة بمحافظة نينوى العراقية، ولم يتبنى أي تنظيم الحادث حتى الآن.

يذكر أن تنظيم داعش تبنى هجوما في الـ 22 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري قتل فيه 4 من رجال الشرطة وأصيب آخر في اشتباكات مع داعش جنوبي الموصل .

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.



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