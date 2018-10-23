الحوثيون يستخدمون المساجد كمواقع عسكرية

أخبار الآن | الرياض - السعودية (صحف)

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي تستخدم المساجد كمواقع عسكرية

بما يخالف القانون الدولي والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يريدون التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.

وأضاف المالكي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في الرياض، أن الميليشيا تقوم بالتجارة في المخدرات لدعم المجهود الحربي، لافتا في هذا الصدد إلى ضبط أكثر من 31 كيلوغراما من الحشيش يتاجر بها الحوثيون في محافظات يمنية مختلفة.

وأوضح ان الميليشيا الحوثية لم تستطع الأسبوع الماضي إطلاق صواريخ بالستية حيث قامت قوات التحالف بتحييد هذه القوة غير أن تلك الميليشيا حاولت في الحديدة استهداف المدنيين بصاروخين بالستيين غير أن التحالف استطاع صدهما ومنع خطرهما على المدنيين.

ولفت إلى أن عدد الصواريخ الباليستبة التي أطلقها الحوثيون خلال الفترة الماضية بلغ 205 صواريخ فضلا عن عشرات الآلاف من المقذوفات في حين بلغت خسائر الحوثيين 126 موقعا، مشيرا الى استمرار الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة في المحافظات اليمنية.

وبين المالكي أن كل المدن اليمنية تتحرر من الداخل إلى الخارج عكس تعز التي يأتي تحريرها من الخارج مع وجود كثير من أهلها في خارج المحافظة خصوصا أن 90% من اليمنيين لا يريدون الحوثيين، ونحن ندعم كافة الجبهات لوجستيا أو عسكريا والعمليات العسكرية تمضي بالتوازي وليست هي عملية استنزاف بقدر أنها عملية لتحرير كافة الأراضي اليمنية.

وأوضح أن التحالف قام بمساعدة متضرري إعصار لبان في المهرة وجاءت المساعدات من كافة الجهات. وشدد على أن التحالف بذل جهودا كبيرة لمساعدة أهالي المهرة لمواجهة الإعصار مع استمرار الجسر الجوي والبري لمساعدة محافظة المهرة.

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