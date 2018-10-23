التحالف العربي يدك معاقل الحوثيين في صنعاء

... قوات الشرعية اليمنية تهاجم مواقع ميليشيا الحوثي في نهم شنت قوات الشرعية اليمنية، هجوماً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء..

... تقدم عسكري تجاه مديرية نهم شرقي صنعاء أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في مديرية نِهم شرقي صنعاء، بعد معارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران..

... السعودية تقصف مواقع الحوثيين في اليمن.. وأنباء عن مقتل قيادات حوثية قصفت القوات الجوية السعودية مواقع الحوثيين في صنعاء، وذلك بعد دقائق من بيان خليجي مشترك جمع السعودية والإمارات والبحرين والكويت

... الملك سلمان يأمر بتنفيذ وصية سوار الذهب أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنفيذ وصية الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي فارق الحياة الخميس في الرياض...

... الصمعاني: قضاء السعودية يتمتع بالاستقلالية الكاملة أكد وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني أن قضية المواطن جمال خاشقجي وقعت في أرض سيادتها للسعودية.