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التحالف العربي يدك معاقل الحوثيين في صنعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

 

قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بغارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن على مواقع وتجمعات لهم في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن ما لا يقل عن تسعة من عناصر الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون جراء الغارات الجوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في نهم.

وأكد أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات للعناصر الانقلابية في جبال يام بمديرية نهم.

 

 

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