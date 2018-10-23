إسقاط جوي خلال تدريبات مصرية روسية

أخبار الآن | القاهرة - مصر ( ا ف ب)

تُواصل قوات المظلات المصرية والروسية تنفيذ فعاليات وأنشطة التدريب المشترك "حماة الصداقة 3" والذي يعد من أهم التدريبات المشتركة بالمنطقة

وينفذ في جمهورية مصر العربية داخل ميادين التدريب لقيادة قوات المظلات.



ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والإدارة والسيطرة، وتأكيد القدرة على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة وتشكيل قوة إبرار جوي مشتركة بإستغلال كافة الإمكانيات المتيسرة بما يحقق تنفيذ المهام المختلفة، وكذا التدريب الفني والتخصصي على أسلوب الإعداد والتجهيز لمعدات الإسقاط المختلفة.

وحسب بيان للمتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" الاثنين، تضمنت المراحل الأولى للتدريب رفع حالات الاستعداد القتالي وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك إلى مطارات الإقلاع لتنفيذ عملية الإبرار الجوي بالتنسيق مع القوات الجوية، وشملت الأنشطة التدريب على عملية إسقاط جوي مشترك للقضاء على عناصر إرهابية مسلحة بإحدى المناطق السكنية كذلك القيام بأعمال قتال غير نمطية لقطع طرق ومحاور الإمداد ومنع هروب العناصر المتسللة.

كما تم التدريب على أحدث الأساليب في تنفيذ خطط التحميل المختلفة لقوات الإبرار الجوي، وتأمين مناطق الإبرار الجوي والسيطرة على القوات أثناء التحرك وتنفيذ المهام المخططة وسرعة مجابهة المواقف الطارئة أثناء إدارة العمليات، كما شاركت في التدريب العديد من طرازات الطائرات المختلفة للقوات الجوية المصرية والروسية.

ويعد تدريب (حماة الصداقة 3) امتدادًا للنجاحات التي حققتها تدريبات حماة الصداقة المصرية الروسية السابقة بما يساهم في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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