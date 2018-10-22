مقتل 11 شخصاً في معارك جنوب غرب ليبيا

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وجرح 15 آخرون، في معارك جرت بين قوات الجيش الليبي وفصائل المعارضة التشادية جنوب غرب البلاد

فيما تستمر الاشتباكات المسلّحة، التي تستهدف تحرير منطقة الجنوب الليبي من المجموعات المسلّحة الأجنبية، وفصائل من المعارضة التشادية.

وجاءت هذه التطورات الميدانية إثر تنامي الانتهاكات التي تمارسها العصابات المسلّحة الأجنبية في منطقة الجنوب الليبي، وتلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقها الأهالي، بعد تعرّضهم إلى عمليات خطف وابتزاز.

ولهذا الغرض، شكل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ، نهاية الأسبوع الماضي، غرفة عمليات في الجنوب بهدف تطهيره بالكامل من العصابات الأجنبية التي تمتهن الحرابة والخطف والسرقة، في كل من مدن سبها وبراك الشاطئ وأوباري، وكذلك مرزق والكفرة.

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