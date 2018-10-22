الرئيس المصري يزور السودان لتعزيز التعاون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخرطوم، الخميس المقبل، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوداني، عمر البشير، ويجري مباحثات في إطار اللجنة الرئاسية العليا المشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن تسبق اجتماعات اللجنة الرئاسية المشتركة اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية المشتركة، واجتماع تشاوري بجانب الاجتماع الرباعي الذي يضم وزيري خارجية البلدين ورئيسي جهاز الأمن والمخابرات.

وأوردت وكالة السودان للأنباء "سونا"" أن برنامج زيارة السيسي يتضمن اجتماع لرجال الأعمال بالبلدين، وإقامة معرض للأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال سفير السودان بالقاهرة، عبد المحمود عبد الحليم إن الرئيسين سيناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى اتفاق الرئيسين السيسي والبشير على تطوير مصفوفة لتنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها بين البلدين، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش منتدى التعاون الصيني- الإفريقي .

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