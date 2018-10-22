التحالف يخصص 10 طائرات مروحية لإنقاذ أهالي المهرة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد تركي المالكي، إن التحالف خصص 10 طائرات مروحية لإنقاذ أهالي مدينة المهرة المنكوبة من الإعصار "لبان" في اليمن.

وأوضح المالكي خلال مؤتمر صحافي أن التحالف أنشأ غرفة عمليات لمتابعة جهود الإغاثة في المهرة، داعياً اليمنيين إلى التواصل مع القوات المشتركة لتأمين خروجهم من صنعاء.

واستعرض المالكي جهود التحالف في اليمن، لافتاً إلى عدم وجود للمنظمات الدولية في الأزمة الإنسانية بالمهرة، وأنه تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الموقف في المحافظة المنكوبة، موضحاً بذل جهود كبيرة لتخفيف تبعات الإعصار عن الأهالي.

وشدد المالكي على إستمرار الجسر الجوي والبري لمساعدة أهالي المهرة.

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وأضاف: "هناك 22 منفاً إغاثياً باليمن يعملون بطاقتهم الكاملة، كما تم منح 22 تصريحاً لدخول المواد الإغاثية عبر 10 موانئ يمنية، وأن 60 فرداً من الدفاع المدني متواجدون في المهرة لتخفيف آثار الإعصار".

ودعى العقيد المالكي أبناء الشعب اليمني للتواصل مع التحالف لتسهيل استلام المساعدات الإغاثية.

من جهة ثانية، أكد المالكي أن الجيش الوطني اليمني يواصل تحرير المواقع الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، موضحاً أن عناصر المليشيات تستخدم المساجد كمستودعات للأسلحة.

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مصدر الصورة: موقع قناة الحرة